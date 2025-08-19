https://crimea.ria.ru/20250819/v-sevastopole-62-obschezhitiya-perevedut-v-status-mnogokvartirnykh-domov-1148840880.html

В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ряд общежитий в Севастополе переведут в статус многоквартирных жилых домов, предназначенных для постоянного проживания. Об этом сообщила директор департамента по земельным и имущественным отношениям города Галина Попова в ходе заседания правительства.По ее словам, сейчас в Севастополе насчитывается 62 здания с формальным статусом общежития, хотя фактически они уже много лет используются как полноценное жилье. В ряде таких зданий у жителей зарегистрировано право собственности на квартиры, но из-за неопределенного статуса возникали проблемы с обслуживанием, ремонтом и расчетами с ресурсоснабжающими организациями.Она уточнила, что проект предусматривает несколько этапов. Сначала уполномоченные органы будут проверять здания на соответствие техническим требованиям. После этого комиссия примет решение, а затем правительство Севастополя издаст распоряжение о переводе конкретного общежития в жилой дом. Изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, после чего здание официально получит новый статус.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что работа начнется без ожидания заявления от жителей. Он подчеркнул, что меры позволят наладить нормальное обслуживание зданий, установить порядок оплаты за содержание общего имущества и в целом устранить правовую неопределенность.Ранее директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив сообщил, что в Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФКогда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

