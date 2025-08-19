Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
Ряд общежитий в Севастополе переведут в статус многоквартирных жилых домов, предназначенных для постоянного проживания. Об этом сообщила директор департамента... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ряд общежитий в Севастополе переведут в статус многоквартирных жилых домов, предназначенных для постоянного проживания. Об этом сообщила директор департамента по земельным и имущественным отношениям города Галина Попова в ходе заседания правительства.По ее словам, сейчас в Севастополе насчитывается 62 здания с формальным статусом общежития, хотя фактически они уже много лет используются как полноценное жилье. В ряде таких зданий у жителей зарегистрировано право собственности на квартиры, но из-за неопределенного статуса возникали проблемы с обслуживанием, ремонтом и расчетами с ресурсоснабжающими организациями.Она уточнила, что проект предусматривает несколько этапов. Сначала уполномоченные органы будут проверять здания на соответствие техническим требованиям. После этого комиссия примет решение, а затем правительство Севастополя издаст распоряжение о переводе конкретного общежития в жилой дом. Изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, после чего здание официально получит новый статус.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что работа начнется без ожидания заявления от жителей. Он подчеркнул, что меры позволят наладить нормальное обслуживание зданий, установить порядок оплаты за содержание общего имущества и в целом устранить правовую неопределенность.Ранее директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив сообщил, что в Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов.
Новости
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов

В Севастополе 62 общежития переведут в статус МКД для постоянного проживания

16:09 19.08.2025 (обновлено: 16:10 19.08.2025)
 
© РИА Новости Крым
Большая семья - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ряд общежитий в Севастополе переведут в статус многоквартирных жилых домов, предназначенных для постоянного проживания. Об этом сообщила директор департамента по земельным и имущественным отношениям города Галина Попова в ходе заседания правительства.
По ее словам, сейчас в Севастополе насчитывается 62 здания с формальным статусом общежития, хотя фактически они уже много лет используются как полноценное жилье. В ряде таких зданий у жителей зарегистрировано право собственности на квартиры, но из-за неопределенного статуса возникали проблемы с обслуживанием, ремонтом и расчетами с ресурсоснабжающими организациями.
"Ситуация приводит к накоплению долгов, которые затем взыскиваются из местного бюджета. Поэтому назрела необходимость урегулировать вопрос и утвердить порядок перевода общежитий в многоквартирные дома", – сказала Попова.
Она уточнила, что проект предусматривает несколько этапов. Сначала уполномоченные органы будут проверять здания на соответствие техническим требованиям. После этого комиссия примет решение, а затем правительство Севастополя издаст распоряжение о переводе конкретного общежития в жилой дом. Изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, после чего здание официально получит новый статус.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что работа начнется без ожидания заявления от жителей. Он подчеркнул, что меры позволят наладить нормальное обслуживание зданий, установить порядок оплаты за содержание общего имущества и в целом устранить правовую неопределенность.
Ранее директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив сообщил, что в Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов.
