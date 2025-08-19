Рейтинг@Mail.ru
В отеле Евпатории задержали буйного туриста - РИА Новости Крым, 19.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250819/v-otele-evpatorii-zaderzhali-buynogo-turista-1148842948.html
В отеле Евпатории задержали буйного туриста
В отеле Евпатории задержали буйного туриста - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В отеле Евпатории задержали буйного туриста
В одном из отелей Евпатории задержали буйного постояльца, который агрессивно вел себя по отношению к другим жильцам и сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В одном из отелей Евпатории задержали буйного постояльца, который агрессивно вел себя по отношению к другим жильцам и сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, ломился в чужие номера, приставал к другим постояльцам и угрожал персоналу.Как оказалось, дебошир приехал в Крым на отдых. Теперь им занимаются правоохранительные органы, все обстоятельства происшествия уточняются.Ранее похожий инцидент произошел в Ялте. В одном из гостиничных комплексов задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля.
крым
евпатория
В отеле Евпатории задержали буйного туриста

В отеле Евпатории задержали буйного туриста за угрозы другим постояльцам и персоналу

18:00 19.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В одном из отелей Евпатории задержали буйного постояльца, который агрессивно вел себя по отношению к другим жильцам и сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, ломился в чужие номера, приставал к другим постояльцам и угрожал персоналу.

"Сотрудники гостиницы, обеспокоенные происходящим, вызвали охрану. Однако нарушитель начал вести себя еще более агрессивно и даже разбил окно в одном из номеров. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина попытался сбежать, но его удалось задержать", – рассказали в Росгвардии.

Как оказалось, дебошир приехал в Крым на отдых. Теперь им занимаются правоохранительные органы, все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее похожий инцидент произошел в Ялте. В одном из гостиничных комплексов задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля.
