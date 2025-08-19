https://crimea.ria.ru/20250819/v-otele-evpatorii-zaderzhali-buynogo-turista-1148842948.html
В отеле Евпатории задержали буйного туриста
В отеле Евпатории задержали буйного туриста - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В отеле Евпатории задержали буйного туриста
В одном из отелей Евпатории задержали буйного постояльца, который агрессивно вел себя по отношению к другим жильцам и сотрудникам.
2025-08-19T18:00
2025-08-19T18:00
2025-08-19T18:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В одном из отелей Евпатории задержали буйного постояльца, который агрессивно вел себя по отношению к другим жильцам и сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, ломился в чужие номера, приставал к другим постояльцам и угрожал персоналу.Как оказалось, дебошир приехал в Крым на отдых. Теперь им занимаются правоохранительные органы, все обстоятельства происшествия уточняются.Ранее похожий инцидент произошел в Ялте. В одном из гостиничных комплексов задержали нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с персоналом отеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на Демерджи пострадал туристНа Чатыр-Даге заблудились двое туристовВ одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналу
В отеле Евпатории задержали буйного туриста
В отеле Евпатории задержали буйного туриста за угрозы другим постояльцам и персоналу