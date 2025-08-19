Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО
В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ,19 авг - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции.Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице.Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование.Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО

Дело возбудили в Чебоксарах после массового отравления участников соревнований ГТО

20:16 19.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ,19 авг - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице.
Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование.
Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
