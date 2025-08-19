https://crimea.ria.ru/20250819/v-cheboksarakh-otravilis-13-uchastnikov-sorevnovaniy-gto-1148844912.html

В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО

В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО

СИМФЕРОПОЛЬ,19 авг - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции.Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице.Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование.Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

