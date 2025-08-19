Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом

https://crimea.ria.ru/20250819/pyat-vrazheskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-1148827530.html
23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T07:14
2025-08-19T07:14
2025-08-19T07:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, пять – над Ростовской областью и пять – над территорией Республики Крым.Как сообщалось, обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мостЭксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в КрымуВ Крыму предупредили об усилении информационных атак
07:14 19.08.2025 (обновлено: 07:18 19.08.2025)