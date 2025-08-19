Рейтинг@Mail.ru
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/pyat-vrazheskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-1148827530.html
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T07:14
2025-08-19T07:18
пво
атаки всу
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_778fb5acde339f6e08b4ec9b89928c20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, пять – над Ростовской областью и пять – над территорией Республики Крым.Как сообщалось, обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мостЭксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в КрымуВ Крыму предупредили об усилении информационных атак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551898_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c54be39293f9566536b265f7c1ab10a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, атаки всу, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом

Над Крымом уничтожены пять украинских беспилотников

07:14 19.08.2025 (обновлено: 07:18 19.08.2025)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа",- говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, пять – над Ростовской областью и пять – над территорией Республики Крым.
Как сообщалось, обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
В Крыму предупредили об усилении информационных атак
 
ПВОАтаки ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
08:18В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов
08:02Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:43Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
07:26Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
07:14Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
06:48Трамп переговорил с Путиным
06:16Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
06:07Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
00:01Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
23:57Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИ
23:11Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное
22:50Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
22:30Крымский мост: оперативная информация об очередях вечером в понедельник
22:06Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
21:52Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
21:39Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме
21:22В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:07Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
Лента новостейМолния