Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Преображение Господне верующие вспоминают евангельское событие, когда Христос взял трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и поднялся с ними на гору Фавор, где преобразился: "Его лицо просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет" (Евангелие от Матфея). При этом рядом с Господом явились великие ветхозаветные пророки Илия и Моисей. Они говорили с Христом о его будущих страданиях. Затем на гору опустилось облако, из которого раздался голос Бога Отца: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте”.Таким образом, в Преображении Господь Иисус Христос показал апостолам Свою Божественную Славу. Также Фаворский свет является символом того, как воссияют праведники в Царстве Небесном.Преображение Господне описано в трех Евангелиях и упоминается во втором Послании апостола Петра. В хронологии евангельских событий оно предшествует пути Христа в Иерусалим на Крестные страдания. Господь берет на гору ближайших учеников – именно они впоследствии будут с Ним во время молитвы в Гефсиманском саду. Учитывая контекст событий Евангелия, вероятно, Преображение нужно было для учеников как укрепление в вере перед грядущими испытаниями.Преображение Господне – одна из великих церковных дат и самый поздний из установленных двунадесятых праздников: в календаре он появился в IV веке. Это связывают с равноапостольной царицей Еленой, которая возвела на горе Фавор первый храм в воспоминание чуда Преображения. Празднование установлено в августе, но дата условна, так как согласно евангельской хронологии событие произошло весной.В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая. В раннехристианскую эпоху традицию не отменили: верующие продолжали приносить плоды в храм.Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.Благословение плодов нового урожая происходит в храмах в день Преображения Господня после Литургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
религия, православие, праздники и памятные даты, яблочный спас, преображение господне
