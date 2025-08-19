Рейтинг@Mail.ru
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/poryvistyy-kholodnyy-veter-i-oslablenie-zhary-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1148778071.html
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T00:01
2025-08-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136607969_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_ea166e90db21360e1666951ba52899af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250818/kakimi-budut-konets-leta-i-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1148748489.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136607969_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5f571926711524d113bc6dd24950a4d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник усилится холодный порывистый ветер и до +29 градусов

00:01 19.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +26 до +30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Женщина фотографируется на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Вчера, 09:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
23:57Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИ
23:11Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное
22:50Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
22:30Крымский мост: оперативная информация об очередях вечером в понедельник
22:06Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
21:52Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
21:39Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме
21:22В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:07Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
20:49Трамп заявил о прекращении поддержки Украины без заключения сделки
20:39Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский
20:37Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
20:30Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
20:23В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
20:14Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
19:51Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
19:28Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
19:10Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
Лента новостейМолния