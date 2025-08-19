https://crimea.ria.ru/20250819/poryvistyy-kholodnyy-veter-i-oslablenie-zhary-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1148778071.html
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник усилится холодный порывистый ветер и до +29 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +26 до +30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
