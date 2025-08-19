https://crimea.ria.ru/20250819/oskvernenie-pamyatnika-v-simferopole---bastrykin-poruchil-zavesti-delo-1148828671.html
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее следователи крымского главка СК России организовали проверку информации из соцсетей. Там была опубликована видеозапись, на которой мужчина осквернил памятник рабочим завода "Продмаш", погибшим в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов в Феодосии. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное делоПятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниКремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
