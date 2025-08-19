Рейтинг@Mail.ru
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/oskvernenie-pamyatnika-v-simferopole---bastrykin-poruchil-zavesti-delo-1148828671.html
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T08:31
2025-08-19T08:31
вандалы
вандализм
симферополь
крым
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47d70617ef23190c0b3f06e7224a4cff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее следователи крымского главка СК России организовали проверку информации из соцсетей. Там была опубликована видеозапись, на которой мужчина осквернил памятник рабочим завода "Продмаш", погибшим в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов в Феодосии. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное делоПятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниКремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26270c0ce1bcbb29507e3edecf9acd2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вандалы, вандализм, симферополь, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело

По факту осквернения памятника в Симферополе возбудят уголовное дело

08:31 19.08.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее следователи крымского главка СК России организовали проверку информации из соцсетей. Там была опубликована видеозапись, на которой мужчина осквернил памятник рабочим завода "Продмаш", погибшим в Великой Отечественной войне.
"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов в Феодосии. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
 
ВандалыВандализмСимферопольКрымНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
08:18В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов
08:02Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:43Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
07:26Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
07:14Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
06:48Трамп переговорил с Путиным
06:16Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
06:07Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
00:01Порывистый холодный ветер и ослабление жары: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
23:57Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИ
23:11Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное
22:50Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
22:30Крымский мост: оперативная информация об очередях вечером в понедельник
22:06Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
21:52Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
21:39Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме
21:22В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:07Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
Лента новостейМолния