ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
