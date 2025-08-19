https://crimea.ria.ru/20250819/oon-otmechaet-vazhnost-pryamogo-vzaimodeystviya-rf-i-ukrainy---ofis-genseka-1148845855.html

ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека

ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека - РИА Новости Крым, 19.08.2025

ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека

ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T21:55

2025-08-19T21:55

2025-08-19T21:40

оон

россия

украина

политика

переговоры

переговоры путина и трампа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144259226_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a21d4a49438f640d394203bada81d2ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250819/ssha-obsuzhdayut-s-rf-i-kievom-mesta-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-1148845206.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, россия, украина, политика, переговоры, переговоры путина и трампа