ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека - РИА Новости Крым, 19.08.2025
ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека
ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека - РИА Новости Крым, 19.08.2025
ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека
ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
"Я думаю, что, безусловно, важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.
