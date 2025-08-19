Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу
2025-08-19T19:45
2025-08-19T19:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Введение школьной формы благотворно скажется на здоровье детей, а также в некоторой степени уравняет их, поскольку теперь придется соревноваться не в элементах одежды, а в учебе. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."В чем особенность этого учебного года? Принят целый ряд принципиальных решений. Во-первых, это ГОСТ на школьную форму. &lt;...&gt; Школьная форма — это, прежде всего, про здоровье. Почему мы, медики, вдруг за нее боролись? Потому что это требование к первому слою одежды &lt;…&gt; и чтобы это никакая не синтетика, а натуральные материалы. Это (ГОСТ - ред.) и требования к удобству - школьная форма не должна стеснять и передавливать", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Кроме того, по словам академика, школьная форма также в какой-то степени уравнивает детей, и если они хотят соревноваться и проявлять себя как личности, то для это просто нужно будет хорошо учиться, уточнил он.При этом академик назвал начало учебного года "жесточайшим стрессом" для ребенка любого возраста, и чтобы этот стресс минимизировать, нужно подключать школьника к выбору школьной формы и канцелярских принадлежностей."Сейчас пойдут покупать форму. Ребенка надо обязательно взять с собой, чтобы он выбирал. Также чтобы выбрал себе карандаши, цвет портфеля... Ребенок должен участвовать в этом процессе. Его нужно постепенно заводить в эту ситуацию", - сказал он.Также Онищенко в ходе пресс-конференции уточнил, что подготовка школ к новому учебному году завершается. Все школы должны быть готовы к 28 августа, "этот вопрос находится на контроле правительства, что внушает оптимизм".В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Школьная одежда должна отвечать требованиям делового стиля, в ней ребенку должно быть комфортно – и сидеть, и ходить. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной.Как рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года.Ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова сообщала, что более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены десять новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборовКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокПодуть на нее: как правильно выбрать школьную форму
Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу

Школьная форма по ГОСТу будет удобной и уравняет детей - Онищенко

19:45 19.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Введение школьной формы благотворно скажется на здоровье детей, а также в некоторой степени уравняет их, поскольку теперь придется соревноваться не в элементах одежды, а в учебе. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В чем особенность этого учебного года? Принят целый ряд принципиальных решений. Во-первых, это ГОСТ на школьную форму. <...> Школьная форма — это, прежде всего, про здоровье. Почему мы, медики, вдруг за нее боролись? Потому что это требование к первому слою одежды <…> и чтобы это никакая не синтетика, а натуральные материалы. Это (ГОСТ - ред.) и требования к удобству - школьная форма не должна стеснять и передавливать", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Кроме того, по словам академика, школьная форма также в какой-то степени уравнивает детей, и если они хотят соревноваться и проявлять себя как личности, то для это просто нужно будет хорошо учиться, уточнил он.
При этом академик назвал начало учебного года "жесточайшим стрессом" для ребенка любого возраста, и чтобы этот стресс минимизировать, нужно подключать школьника к выбору школьной формы и канцелярских принадлежностей.
"Сейчас пойдут покупать форму. Ребенка надо обязательно взять с собой, чтобы он выбирал. Также чтобы выбрал себе карандаши, цвет портфеля... Ребенок должен участвовать в этом процессе. Его нужно постепенно заводить в эту ситуацию", - сказал он.
Также Онищенко в ходе пресс-конференции уточнил, что подготовка школ к новому учебному году завершается. Все школы должны быть готовы к 28 августа, "этот вопрос находится на контроле правительства, что внушает оптимизм".
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Школьная одежда должна отвечать требованиям делового стиля, в ней ребенку должно быть комфортно – и сидеть, и ходить. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной.
Как рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года.
Ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова сообщала, что более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены десять новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.
