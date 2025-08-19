https://crimea.ria.ru/20250819/novosti-svo-rossiyskie-voennye-unichtozhayut-zhivuyu-silu-i-tanki-vraga-1148834120.html

Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага

Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага

Еще 1370 украинских боевиков, а также вражеский танк, бронемашины и орудия полевой артиллерии уничтожены российскими военными за сутки боев в зоне спецоперации, РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Еще 1370 украинских боевиков, а также вражеский танк, бронемашины и орудия полевой артиллерии уничтожены российскими военными за сутки боев в зоне спецоперации, сообщается во вторник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 160 солдат ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая американскую гаубицу М777, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 240 человек, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов."Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 235 боевиков, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы подразделений "Центра" составили более 410 военных, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Российские военные заняли более выгодные рубежи и позицииПодразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили свыше 230 вражеских боевиков, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали свыше 95 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.Также российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 665 вражеских самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 661 танк и другие боевые бронированные машины, 1 587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по нефтезаводу на УкраинеАрмия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

