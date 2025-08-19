https://crimea.ria.ru/20250819/nad-chernym-morem-sbit-bespilotnik-1148844679.html
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T19:25
2025-08-19T19:25
2025-08-19T19:38
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем сбит беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250819/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennosluzhaschikh-1148839613.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_669bfb253e3071970127ac496b53a934.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник - Минобороны
19:25 19.08.2025 (обновлено: 19:38 19.08.2025)