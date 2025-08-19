Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250819/nad-chernym-morem-sbit-bespilotnik-1148844679.html
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T19:25
2025-08-19T19:38
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем сбит беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
крым
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Над Черным морем сбит беспилотник

Над Черным морем сбит беспилотник - Минобороны

19:25 19.08.2025 (обновлено: 19:38 19.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем сбит беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
