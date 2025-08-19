Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди

https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-seychas-skolko-mashin-v-ocheredi-1148842562.html
2025-08-19T17:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17:00 во вторник.Время ожидания составляет около трех часов.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
