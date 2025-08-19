https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-seychas-skolko-mashin-v-ocheredi-1148842562.html

Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди

Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди

Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T17:23

2025-08-19T17:23

2025-08-19T17:23

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_cfa9c60afdba75dc4229a461aad713c8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17:00 во вторник.Время ожидания составляет около трех часов.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма