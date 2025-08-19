Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди
Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди
Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17:00 во вторник.Время ожидания составляет около трех часов.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 855 автомобилей

17:23 19.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма – очередь из более чем 800 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17:00 во вторник.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 855 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания составляет около трех часов.
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
