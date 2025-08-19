https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-obstanovka-s-ocheredyami-na-utro-vtornika-1148826759.html
Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма - небольшая очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T06:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма - небольшая очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
