Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-obstanovka-s-ocheredyami-na-utro-vtornika-1148826759.html
Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма - небольшая очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T06:16
2025-08-19T06:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма - небольшая очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника

Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани

06:16 19.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда со стороны Тамани, на выезд из Крыма - небольшая очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 125 транспортных средств", - приводятся данные на 6 утра.
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма Крымский мост Очереди на Крымском мосту Новости Крыма Крым Керчь Тамань Транспорт Логистика
 
