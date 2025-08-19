Крымский мост: обстановка к этому часу
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 360 автомобилей
22:12 19.08.2025 (обновлено: 22:20 19.08.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Со стороны Тамани проезд на Крымский мост свободен, со стороны Крыма – очередь из 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 22:00 во вторник.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Ждать проезда около часа, уточнили на объекте.
За пять часов очередь уменьшилась, так, по состоянию на 17 часов во вторник своей очереди на выезд из Крыма ожидали более чем 800 автомобилей.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей.
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: