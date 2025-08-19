https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-obstanovka-k-etomu-chasu-1148846294.html

Крымский мост: обстановка к этому часу

Крымский мост: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Крымский мост: обстановка к этому часу

Со стороны Тамани проезд на Крымский мост свободен, со стороны Крыма – очередь из 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T22:12

2025-08-19T22:12

2025-08-19T22:20

ситуация на дорогах крыма

крым

очереди на крымском мосту

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Со стороны Тамани проезд на Крымский мост свободен, со стороны Крыма – очередь из 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 22:00 во вторник.Ждать проезда около часа, уточнили на объекте.За пять часов очередь уменьшилась, так, по состоянию на 17 часов во вторник своей очереди на выезд из Крыма ожидали более чем 800 автомобилей.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и ГеническЧто происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ АксеноваАксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, очереди на крымском мосту, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань