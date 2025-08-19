https://crimea.ria.ru/20250819/kakoy-segodnya-prazdnik-19-avgusta-1130733952.html

Какой сегодня праздник: 19 августа

Какой сегодня праздник: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Какой сегодня праздник: 19 августа

В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. 65 лет назад собаки Белка и Стрелка совершили... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T00:00

2025-08-19T00:00

2025-08-19T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111504/96/1115049667_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_66088d343a2914bae4a7d329069f4914.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. 65 лет назад собаки Белка и Стрелка совершили космический полет, а еще в этот день родилась Коко Шанель.Что празднуют в миреПравославные христиане всего мира празднуют Яблочный спас. Официальное название – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом съедали. Хозяйки пекли яблочные пироги, приготовленные по семейным рецептам, угощали гостей и нуждающихся. Считается, что желание обязательно исполнится, если загадать его и съесть последний кусочек спасского яблока.19 августа в России отмечают День рождения тельняшки: в этот день 1874 года император Александр II подписал указ, согласно которому тельняшка стала обязательным элементом формы одежды русского матроса. За свою историю тельняшка многократно меняла облик – изменялись фасон и ширина полос. С наибольшим размахом праздник отмечают в Санкт-Петербурге, где даже устраивают гуляния в тельняшках.В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата приурочена к гибели сотрудника ООН Сержиу Виейра ди Меллу во время взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Также в этот день принято вспоминать тех, кто отдал жизнь, спасая других.В 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара был утвержден Всемирный день фотографии. Дата приурочена к появлению метода получения прототипа фотографии – дагерротипа – в 1839 году. В этот день принято проводить фотовыставки, конкурсы фоторабот, тематические семинары и флешмобы, известные фотографы проводят мастер-классы.Еще сегодня можно отметить Международный день бездомных животных, День превращения в бабочку или День признательности шеф-повару. Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана.Знаменательные событияВ 1806 году шлюп "Надежда" под командованием Ивана Крузенштерна вернулся в Кронштадт, полностью завершив первое русское кругосветное плавание.Ровно через полвека американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока и еще через два года построил первый в мире завод по его производству. Первый завод по изготовлению сгущенки в России появился в 1881 году.В 1960-ом советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Собаки-космонавты стали первыми животными, совершившими орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5". После возвращения на Землю четвероногие космонавты чувствовали себя прекрасно. Участницы эпохального эксперимента жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости. Один из щенков Стрелки по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди.Кто родился19 августа 1883 года родилась Габриэль Шанель. Великая Коко создала феномен моды – универсальное маленькое черное платье, которое можно было носить и днем, и вечером в зависимости от того, какими аксессуарами и обувью оно дополнено. Еще одним творением кутюрье стали знаменитые духи Chanel №5.19 августа 1946 года родился 42-й президент США Билл Клинтон. В 1992 году стал самым молодым президентом в истории штатов. После избрания на второй срок Клинтон проводит агрессивную внешнюю политику: расширяет НАТО в Восточной Европе и развязывает войны в Ираке и Югославии. Президентство Клинтона ознаменовалось и рядом крупных скандалов, в том числе вокруг обанкротившейся фирмы Whitewater и отношений президента с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Второй скандал стал причиной начала процедуры импичмента.Еще в этот день родились мультипликатор, режиссер любимых советских мультфильмов "Чиполлино", "Шайбу! Шайбу!", "Муха-Цокотуха" Борис Дежкин, русский советский прозаик и драматург Александр Вампилов, бас-гитарист культовой английской рок-группы Queen Джон Дикон, российский актер, телеведущий Михаил Башкатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости