https://crimea.ria.ru/20250819/bolee-milliona-chelovek-uchastvuyut-v-programme-dolgosrochnykh-sberezheniy-vtb-1148835592.html

Более миллиона человек участвуют в программе долгосрочных сбережений ВТБ

Более миллиона человек участвуют в программе долгосрочных сбережений ВТБ - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Более миллиона человек участвуют в программе долгосрочных сбережений ВТБ

Более миллиона клиентов негосударственного пенсионного фонда ВТБ направили 70 миллиардов рублей на программу долгосрочных сбережений (ПДС) с момента запуска... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T15:09

2025-08-19T15:09

2025-08-19T15:09

втб

новости крыма

пенсия

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147707838_0:124:1179:787_1920x0_80_0_0_7bb3caa460bfca6fc0e5eecd7ad80ab3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Более миллиона клиентов негосударственного пенсионного фонда ВТБ направили 70 миллиардов рублей на программу долгосрочных сбережений (ПДС) с момента запуска программы в фонде, сообщает банк.До конца августа почти 620 тысяч участников ПДС, вложившие средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получат 15,5 миллиарда рублей государственного софинансирования.Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования. Услуги негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений оказывает Национальный расчетный депозитарий. На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы.Как сообщил на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин, правительство выделит на цели софинансирования ПДС около 52 миллиардов рублей. По данным премьера, первые результаты работы программы показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у людей, многие переводят в эту программу и пенсионные накопления. В правительстве рассчитывают, что благодаря такому партнерству граждане смогут приумножить свой капитал и получить доход, будет реализовано больше крупных проектов в экономике."Сегодня ПДС – самый перспективный накопительный продукт с государственным софинансированием, существенными налоговыми льготами и хорошей доходностью. Он подходит для людей разных возрастов и позволяет сформировать подушку безопасности на будущее, накопить на образование своим детям или на крупную покупку. Мы ожидаем, что после выплаты господдержки в августе популярность ПДС возрастет", – приводится в сообщении банка комментарий генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Андрея Осипова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости крыма, пенсия, экономика, общество