Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/armiya-rossii-nanesla-udar-po-neftezavodu-na-ukraine-1148833150.html
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T12:07
2025-08-19T12:12
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137096761_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_969c71494207869862e1236463a62108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине технической базы производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России. Массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемникамиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137096761_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_441fa967ced5c481c999e45bbbece5a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине

Армия России ударила по снабжающему горючим ВСУ нефтеперерабатывающему заводу

12:07 19.08.2025 (обновлено: 12:12 19.08.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине технической базы производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России. Массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
 
Новости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
14:04Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
13:50Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
13:45Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
13:42Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
13:31Крым будет признан международным сообществом – Аксенов
13:28Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
13:17Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
13:11Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
12:56Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
12:48Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага
12:36Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами
12:18Почему британские СМИ меняют риторику по Крыму и что будет дальше
12:07Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
11:52В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
11:30Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
11:19На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
11:07"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского
10:48В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
10:00От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Лента новостейМолния