Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны
2025-08-19T12:07
2025-08-19T12:07
2025-08-19T12:12
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине технической базы производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России. Массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемникамиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Армия России ударила по снабжающему горючим ВСУ нефтеперерабатывающему заводу
12:07 19.08.2025 (обновлено: 12:12 19.08.2025)