Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине

Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине

2025-08-19T12:07

2025-08-19T12:07

2025-08-19T12:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине технической базы производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", предназначавшихся для ударов вглубь России. Массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемникамиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

2025

