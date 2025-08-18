Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремели в Одессе - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Взрывы прогремели в Одессе
Серия взрывов прогремела утром 18 августа в Одессе. По информации местных властей, в пригороде вспыхнул мощный пожар. РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела утром 18 августа в Одессе. По информации местных властей, в пригороде вспыхнул мощный пожар.По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадал объект энергетической инфраструктуры.Он отметил, в результате удара возник "мощный пожар", к тушению которого привлекали пожарный поезд.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Новости
Взрывы прогремели в Одессе

В Одессе поражен объект энергетической инфраструктуры

08:52 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела утром 18 августа в Одессе. По информации местных властей, в пригороде вспыхнул мощный пожар.
По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадал объект энергетической инфраструктуры.
"Несмотря на активную работу ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", – написал Кипер в своем Telegram-канале.
Он отметил, в результате удара возник "мощный пожар", к тушению которого привлекали пожарный поезд.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
