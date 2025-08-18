https://crimea.ria.ru/20250818/vzryvy-progremeli-v-odesse-1148799886.html

Взрывы прогремели в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Взрывы прогремели в Одессе

Серия взрывов прогремела утром 18 августа в Одессе. По информации местных властей, в пригороде вспыхнул мощный пожар. РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T08:52

2025-08-18T08:52

2025-08-18T08:52

удары по украине

одесса

взрыв

взрывы на украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148799686_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b52ecbdd3824d290d0107968ff42840d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела утром 18 августа в Одессе. По информации местных властей, в пригороде вспыхнул мощный пожар.По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадал объект энергетической инфраструктуры.Он отметил, в результате удара возник "мощный пожар", к тушению которого привлекали пожарный поезд.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, одесса, взрыв, взрывы на украине, новости