Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Спецслужбы Украины пытались организовать теракт на Крымском мосту. Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от Крыма. В Венгрию прекращены поставки нефти из-за атак Украины на трубопровод. Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекорд.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Трампа и Зеленского в Белом ДомеПрезидент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.Попытка спецслужб Украины взорвать Крымский мостФедеральная служба безопасности РФ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Уточняется, что бомба была заложена в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему "смертнику". Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.Глава республики Сергей Аксенов ранее поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка совершить теракт на Крымском мосту, тем более в дни высокого курортного сезона, когда по транспортному переходу на машинах и поездах передвигается большое число туристов, является очередным проявлением фашизма со стороны киевского режима.Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и вступления в НАТОВладимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – написал Трамп.В ответ на призыв американского президента Зеленский заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться"."Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса.. <...> Конечно, не стоило отдавать Крым тогда", – написал Зеленский в своем Telegram-канале перед встречей с президентом США в Вашингтоне.Прекращение поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины на трубопроводИз-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию."Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" – написал Сийярто в соцсетях.Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекордСтоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже побила исторический рекорд, который держался почти два года – с сентября 2023-го, и составила свыше 71 тысячи рублей за тонну. Кроме того, выросла на 1,86% и цена на бензин Аи-95, теперь за тонну этого топлива просят до 80 301 рубля. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива – на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.Мазут за день также подрос цене на 3,25% – до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина – на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
