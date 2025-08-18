Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное
Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное
В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Спецслужбы Украины пытались... РИА Новости Крым, 18.08.2025
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Спецслужбы Украины пытались организовать теракт на Крымском мосту. Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от Крыма. В Венгрию прекращены поставки нефти из-за атак Украины на трубопровод. Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекорд.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Трампа и Зеленского в Белом ДомеПрезидент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.Попытка спецслужб Украины взорвать Крымский мостФедеральная служба безопасности РФ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Уточняется, что бомба была заложена в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему "смертнику". Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.Глава республики Сергей Аксенов ранее поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка совершить теракт на Крымском мосту, тем более в дни высокого курортного сезона, когда по транспортному переходу на машинах и поездах передвигается большое число туристов, является очередным проявлением фашизма со стороны киевского режима.Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и вступления в НАТОВладимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – написал Трамп.В ответ на призыв американского президента Зеленский заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться"."Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса.. &lt;...&gt; Конечно, не стоило отдавать Крым тогда", – написал Зеленский в своем Telegram-канале перед встречей с президентом США в Вашингтоне.Прекращение поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины на трубопроводИз-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию."Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" – написал Сийярто в соцсетях.Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекордСтоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже побила исторический рекорд, который держался почти два года – с сентября 2023-го, и составила свыше 71 тысячи рублей за тонну. Кроме того, выросла на 1,86% и цена на бензин Аи-95, теперь за тонну этого топлива просят до 80 301 рубля. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива – на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.Мазут за день также подрос цене на 3,25% – до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина – на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту: главное

Встреча Трампа с Зеленским и попытка теракта на Крымском мосту – главное за день

23:11 18.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Спецслужбы Украины пытались организовать теракт на Крымском мосту. Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от Крыма. В Венгрию прекращены поставки нефти из-за атак Украины на трубопровод. Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекорд.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом Доме

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.
После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
20:14
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России

Попытка спецслужб Украины взорвать Крымский мост

Федеральная служба безопасности РФ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Уточняется, что бомба была заложена в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему "смертнику". Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.
Глава республики Сергей Аксенов ранее поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что попытка совершить теракт на Крымском мосту, тем более в дни высокого курортного сезона, когда по транспортному переходу на машинах и поездах передвигается большое число туристов, является очередным проявлением фашизма со стороны киевского режима.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
08:19Радио "Спутник в Крыму"
Как в Крыму предотвращают теракты

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и вступления в НАТО

Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – написал Трамп.
В ответ на призыв американского президента Зеленский заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться".
"Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса.. <...> Конечно, не стоило отдавать Крым тогда", – написал Зеленский в своем Telegram-канале перед встречей с президентом США в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
13:48Радио "Спутник в Крыму"
Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом

Прекращение поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины на трубопровод

Из-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" – написал Сийярто в соцсетях.
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
11:22
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области

Стоимость бензина марки Аи-92 побила исторический рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже побила исторический рекорд, который держался почти два года – с сентября 2023-го, и составила свыше 71 тысячи рублей за тонну. Кроме того, выросла на 1,86% и цена на бензин Аи-95, теперь за тонну этого топлива просят до 80 301 рубля. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.
Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива – на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.
Мазут за день также подрос цене на 3,25% – до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина – на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.
Сергей Аксенов
18:34
В Крыму предупредили об усилении информационных атак
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
