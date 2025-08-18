https://crimea.ria.ru/20250818/v-sevastopole-iz-goryaschego-doma-spasli-bolshe-20-chelovek-1148801684.html
В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека. "Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом", – уточнили спасатели.В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Севастополе на пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человека – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.
"Прибыв к месту, силы МЧС России спасли из квартир по лестничному маршу подъезда 15 граждан, в числе которых трое детей – при помощи устройств защиты органов дыхания, еще восемь жильцов спасены по трехколенной лестнице", – рассказали в МЧС.
Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека. "Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом", – уточнили спасатели.
В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
