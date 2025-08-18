https://crimea.ria.ru/20250818/v-sevastopole-iz-goryaschego-doma-spasli-bolshe-20-chelovek-1148801684.html

В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек

В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека. "Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом", – уточнили спасатели.В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы КрымаЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

