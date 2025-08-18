Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145081187_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e94543eb0c883e79d6c67c5f20f1da15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека. "Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом", – уточнили спасатели.В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.
"Прибыв к месту, силы МЧС России спасли из квартир по лестничному маршу подъезда 15 граждан, в числе которых трое детей – при помощи устройств защиты органов дыхания, еще восемь жильцов спасены по трехколенной лестнице", – рассказали в МЧС.
Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека. "Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом", – уточнили спасатели.
В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
