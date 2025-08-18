В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом

"Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людей в лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2024г. - 60 случаев) и 3 случая клещевого энцефалита (2024г. - 2 случая)", - говорится в сообщении.