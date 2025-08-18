https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-zaregistrirovali-zavoznye-sluchai-kleschevogo-entsefalita-1148814798.html
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
С начала года на полуострове зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это на 16 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T17:02
2025-08-18T17:02
2025-08-18T17:24
новости крыма
клещи
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_84ba700c0972d7d71266733101e9db8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года на полуострове зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это на 16 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Показатели не превышают среднемноголетние значения.Согласно результатам исследования снятых с людей клещей, 7,6% оказались заражены возбудителем боррелиоза, 1,4% – гранулоцитарным анаплазмозом, 1% – моноцитарным эрлихиозом.Ранее сообщалось, что 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСНазваны самые опасные представители крымской фауны
https://crimea.ria.ru/20250518/kak-zaschitit-detey-ot-kleschey--sovety-rospotrebnadzora-1146158598.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_a1c8edeb3a6ca9d32f635286ca3fec51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
В Крыму число заболевших клещевым боррелиозом выросло до 46
17:02 18.08.2025 (обновлено: 17:24 18.08.2025)