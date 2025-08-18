Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-zaregistrirovali-zavoznye-sluchai-kleschevogo-entsefalita-1148814798.html
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
С начала года на полуострове зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это на 16 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T17:02
2025-08-18T17:24
новости крыма
клещи
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_84ba700c0972d7d71266733101e9db8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года на полуострове зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это на 16 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Показатели не превышают среднемноголетние значения.Согласно результатам исследования снятых с людей клещей, 7,6% оказались заражены возбудителем боррелиоза, 1,4% – гранулоцитарным анаплазмозом, 1% – моноцитарным эрлихиозом.Ранее сообщалось, что 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСНазваны самые опасные представители крымской фауны
https://crimea.ria.ru/20250518/kak-zaschitit-detey-ot-kleschey--sovety-rospotrebnadzora-1146158598.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_a1c8edeb3a6ca9d32f635286ca3fec51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом

В Крыму число заболевших клещевым боррелиозом выросло до 46

17:02 18.08.2025 (обновлено: 17:24 18.08.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций
Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года на полуострове зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это на 16 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людей в лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 46 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2024г. - 60 случаев) и 3 случая клещевого энцефалита (2024г. - 2 случая)", - говорится в сообщении.
Показатели не превышают среднемноголетние значения.
Согласно результатам исследования снятых с людей клещей, 7,6% оказались заражены возбудителем боррелиоза, 1,4% – гранулоцитарным анаплазмозом, 1% – моноцитарным эрлихиозом.
Ранее сообщалось, что 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
Названы самые опасные представители крымской фауны
Родители с детьми гуляют на территории Массандровского дворца императора Александра III в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
18 мая, 20:23
Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
 
Новости КрымаклещиРоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
16:40Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
16:21Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд
16:17Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
16:10В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
16:00В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
15:38Галерея искусств и театр на мысе Хрустальный – когда достроят объекты
15:27Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом
15:12До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
14:51Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
14:22Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
14:20В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
14:03Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
13:48Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
13:20Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
13:09Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
Лента новостейМолния