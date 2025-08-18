https://crimea.ria.ru/20250818/v-dtp-v-krymu-tri-cheloveka-pogibli-i-34-raneny-1148800540.html

В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены

2025-08-18T09:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека, в том числе дети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших два пешехода, в том числе несовершеннолетний. 163 раза правоохранители останавливали водителей с признаками опьянения, 22 из них привлечены за пьяную езду повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее на дорогах Крыма в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей, сообщала пресс-служба Госавтоинспекция республики.

