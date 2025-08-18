В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены

https://crimea.ria.ru/20250818/v-dtp-v-krymu-tri-cheloveka-pogibli-i-34-raneny-1148800540.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека, в том числе дети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших два пешехода, в том числе несовершеннолетний. 163 раза правоохранители останавливали водителей с признаками опьянения, 22 из них привлечены за пьяную езду повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее на дорогах Крыма в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей, сообщала пресс-служба Госавтоинспекция республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиВ Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходеВ Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек
