В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека, в том числе дети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T09:30
2025-08-18T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека, в том числе дети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших два пешехода, в том числе несовершеннолетний. 163 раза правоохранители останавливали водителей с признаками опьянения, 22 из них привлечены за пьяную езду повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее на дорогах Крыма в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей, сообщала пресс-служба Госавтоинспекция республики.
В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены

Госавтоинспекция: в ДТП в Крыму за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека

09:30 18.08.2025
 
© Прокуратура КрымаМассовое ДТП под Симферополем
Массовое ДТП под Симферополем
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и получили травмы 34 человека, в том числе дети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"В период с 11 по 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 29 ДТП, в которых трое погибли, 34 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе семь несовершеннолетних", – сказано в сообщении.
По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших два пешехода, в том числе несовершеннолетний. 163 раза правоохранители останавливали водителей с признаками опьянения, 22 из них привлечены за пьяную езду повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей ранее на дорогах Крыма в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей, сообщала пресс-служба Госавтоинспекция республики.
