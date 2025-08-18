https://crimea.ria.ru/20250818/v-bakhchisarae-pochtili-pamyati-zhertv-deportatsii-nemtsev-iz-kryma-1148807420.html

В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в РИА Новости Крым, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень. Об этом рассказала глава районной администрации Анжелика Ястребова. В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования - председатель Бахчисарайского районного совета Ольга Урайкина, руководитель аппарата администрации района Валентина Миронова, местные жители, духовенство, общественники. Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

