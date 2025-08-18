https://crimea.ria.ru/20250818/v-bakhchisarae-pochtili-pamyati-zhertv-deportatsii-nemtsev-iz-kryma-1148807420.html
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень. Об этом рассказала глава районной администрации Анжелика Ястребова.
"Присутствующие почтили память тех, кто стал жертвой трагических событий, произошедших в 1941 году, когда тысячи людей были насильственно выселены из своих домов. Участники мероприятия возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания, посетили Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия", - написала она в своем Telegram-канале.
В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования - председатель Бахчисарайского районного совета Ольга Урайкина, руководитель аппарата администрации района Валентина Миронова, местные жители, духовенство, общественники.
Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.
