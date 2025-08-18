Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень. Об этом рассказала глава районной администрации Анжелика Ястребова. В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования - председатель Бахчисарайского районного совета Ольга Урайкина, руководитель аппарата администрации района Валентина Миронова, местные жители, духовенство, общественники. Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.
крым, новости крыма, бахчисарайский район, анжелика ястребова, депортация из крыма
В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

14:20 18.08.2025
 
© Анжелика ЯстребоваВозложение цветов ко Дню памяти жертв депортации немцев из Крыма. Мемориальный комплекс в поселке Сирень Бахчисарайского района
Возложение цветов ко Дню памяти жертв депортации немцев из Крыма. Мемориальный комплекс в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Анжелика Ястребова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма, основные мероприятия прошли в мемориальном комплексе "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень. Об этом рассказала глава районной администрации Анжелика Ястребова.

"Присутствующие почтили память тех, кто стал жертвой трагических событий, произошедших в 1941 году, когда тысячи людей были насильственно выселены из своих домов. Участники мероприятия возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания, посетили Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия", - написала она в своем Telegram-канале.

© Анжелика ЯстребоваВозложение цветов ко Дню памяти жертв депортации немцев из Крыма. Мемориальный комплекс в поселке Сирень Бахчисарайского района
Возложение цветов ко Дню памяти жертв депортации немцев из Крыма. Мемориальный комплекс в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Анжелика Ястребова
Возложение цветов ко Дню памяти жертв депортации немцев из Крыма. Мемориальный комплекс в поселке Сирень Бахчисарайского района
В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования - председатель Бахчисарайского районного совета Ольга Урайкина, руководитель аппарата администрации района Валентина Миронова, местные жители, духовенство, общественники.
Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.
Крым, Новости Крыма, Бахчисарайский район, Анжелика Ястребова, Депортация из Крыма
 
