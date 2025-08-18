https://crimea.ria.ru/20250818/tsena-na-benzin-ai-92-pobila-istoricheskiy-rekord-1148813587.html

Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже побила исторический рекорд, который держался почти два года – с сентября 2023-го, и составила свыше 71 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Кроме того, выросла на 1,86% и цена на бензин Аи-95, теперь за тонну этого топлива просят до 80 301 рубля. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива – на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.Мазут за день также подрос цене на 3,25% – до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина – на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.Ранее в Минэнерго России сообщили, что идет разработка дополнительного предложения для стабилизации цен на топливо в стране.В августе стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже несколько раз подряд била рекорды. В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. К 12 августа цена выросла на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регионЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановитьЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов

