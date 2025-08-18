Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/tramp-zayavil-chto-putin-i-zelenskiy-khotyat-zaversheniya-konflikta-1148820178.html
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
Американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T20:37
2025-08-18T20:45
новости
сша
украина
дональд трамп
переговоры
встреча трампа и зеленского в вашингтоне
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148820632_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_5d51688bf516e6fe42c7c5e19c0afd28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта.Президент США выразил мнение, что и европейские лидеры также хотят мира на Украине. Трамп заявил, что надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.Вечером в понедельник в Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского. Она проходит в овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148820632_134:0:1334:900_1920x0_80_0_0_cb3952267f36cd571c652d3b6f323e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, украина, дональд трамп, переговоры, встреча трампа и зеленского в вашингтоне, владимир зеленский
Материал дополняется
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта

Трамп: Путин и Зеленский хотят завершения украинского конфликта

20:37 18.08.2025 (обновлено: 20:45 18.08.2025)
 
© AP PhotoВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта.

"Война закончится. Когда она закончится, я сказать не могу, но она закончится. Этот господин (Зеленский – ред.) хочет, чтобы она закончилась. Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, весь мир от него устал, я думаю что мы завершим эту войну", – сказал Трамп.

Президент США выразил мнение, что и европейские лидеры также хотят мира на Украине. Трамп заявил, что надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.
Вечером в понедельник в Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского. Она проходит в овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампПереговорыВстреча Трампа и Зеленского в ВашингтонеВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:49Трамп заявил о прекращении поддержки Украины без заключения сделки
20:39Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский
20:37Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
20:30Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
20:23В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
20:14Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
19:51Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
19:28Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
19:10Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
18:48Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
18:34В Крыму предупредили об усилении информационных атак
18:16Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
16:40Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
16:21Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд
16:17Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
16:10В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
16:00В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
Лента новостейМолния