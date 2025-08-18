https://crimea.ria.ru/20250818/tramp-zayavil-chto-putin-i-zelenskiy-khotyat-zaversheniya-konflikta-1148820178.html
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
2025-08-18T20:37
2025-08-18T20:37
2025-08-18T20:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта.Президент США выразил мнение, что и европейские лидеры также хотят мира на Украине. Трамп заявил, что надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.Вечером в понедельник в Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского. Она проходит в овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.
Материал дополняется
20:37 18.08.2025 (обновлено: 20:45 18.08.2025)