Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО

18.08.2025

Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия не примет сценария, при котором Украина вступит в ряды НАТО. Об этом он сказал во время встречи с главой... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T21:07

2025-08-18T21:07

2025-08-18T22:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 18авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия не примет сценария, при котором Украина вступит в ряды НАТО. Об этом он сказал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне.Он подчеркнул, что вопрос предоставления гарантий безопасности Украине требует урегулирования.Немногим ранее Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта. По его словам, он надеется на восстановление мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.При этом Зеленский во время встречи не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, несмотря на то, что накануне Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

