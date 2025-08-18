Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
Трамп напомнил о позиции России по поводу неприятия вступления Украины в НАТО
21:07 18.08.2025 (обновлено: 22:16 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия не примет сценария, при котором Украина вступит в ряды НАТО. Об этом он сказал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Еще задолго до президента Путина звучало заявление: "Мы никогда не допустим вступления Украины в НАТО". Мы не будем об этом тоже говорить, но мы предоставим им (Украине – прим. ред.) мощные гарантии безопасности", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что вопрос предоставления гарантий безопасности Украине требует урегулирования.
Немногим ранее Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта. По его словам, он надеется на восстановление мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.
При этом Зеленский во время встречи не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, несмотря на то, что накануне Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
