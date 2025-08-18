https://crimea.ria.ru/20250818/tramp-esli-segodnya-ne-budet-sdelki--podderzhka-ukrainy-prekraschaetsya-1148821396.html

Трамп заявил о прекращении поддержки Украины без заключения сделки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня должна быть заключена сделка с Украиной, иначе вся поддержка стране прекращается. Об этом он заявил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в овальном кабинете в Вашингтоне.Немногим ранее Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта. По его словам, он надеется на восстановление мира немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым.При этом Зеленский во время встречи не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, несмотря на то, что накануне Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

