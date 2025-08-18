Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева

https://crimea.ria.ru/20250818/terakt-na-krymskom-mostu--eto-fashizm-deputat-gosdumy-o-planakh-kieva-1148807638.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг РИА Новости Крым. Попытка совершить теракт на Крымском мосту, тем более в дни высокого курортного сезона, когда по транспортному переходу на машинах и поездах передвигается больше число туристов, является очередным проявлением фашизма со стороны киевского режима. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.ФСБ ранее в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Парламентарий напомнил, что очередная попытка теракта планировалась Киевом именно в августе, когда на транспортном переходе находится большое число машин и поезда, следующие на курорты республики и в обратном направлении."Подрыв Крымского моста в августовские дни самых больших пробок, когда отдыхающие непрерывным потоком на машинах едут к морю, а в поездах – дети в "Артек" и ветераны в санатории, должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос в общественной жизни, обвалить туристическую отрасль Крыма", – считает парламентарий.При этом депутат не исключает, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта ВСУ на западное побережье Крыма. По его мнению, к подготовке взрыва причастны разведывательные структуры стран НАТО. При этом Ивлев подчеркивает, что Крымский мост имеет одну из самых лучших в мире систем защиты.Глава республики Сергей Аксенов ранее поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операцииГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуВзрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг РИА Новости Крым. Попытка совершить теракт на Крымском мосту, тем более в дни высокого курортного сезона, когда по транспортному переходу на машинах и поездах передвигается больше число туристов, является очередным проявлением фашизма со стороны киевского режима. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
ФСБ ранее в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
"Это проявление фашизма и исключительно террористических методов", – цитирует Ивлева РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что очередная попытка теракта планировалась Киевом именно в августе, когда на транспортном переходе находится большое число машин и поезда, следующие на курорты республики и в обратном направлении.
"Подрыв Крымского моста в августовские дни самых больших пробок, когда отдыхающие непрерывным потоком на машинах едут к морю, а в поездах – дети в "Артек" и ветераны в санатории, должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос в общественной жизни, обвалить туристическую отрасль Крыма", – считает парламентарий.
При этом депутат не исключает, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта ВСУ на западное побережье Крыма. По его мнению, к подготовке взрыва причастны разведывательные структуры стран НАТО. При этом Ивлев подчеркивает, что Крымский мост имеет одну из самых лучших в мире систем защиты.
Глава республики Сергей Аксенов ранее поблагодарил
ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.
