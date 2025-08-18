Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 18.08.2025
ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника
ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 18.08.2025
ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника
23 украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над Крымом и другими регионами России, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом утром в понедельник РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T07:31
2025-08-18T07:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над Крымом и другими регионами России, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, восемь дронов уничтожено над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, по два – над Черным морем, над территорией Белгородской и Ростовской областей и по одному – над Курской области, Воронежской областями, территорией Краснодарского края и Республики Крым.Предыдущей ночью силы ПВО перехвачены и уничтожили 46 украинских БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника

Над Крымом и другими регионами России сбили 23 украинских беспилотника

07:31 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над Крымом и другими регионами России, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, восемь дронов уничтожено над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, по два – над Черным морем, над территорией Белгородской и Ростовской областей и по одному – над Курской области, Воронежской областями, территорией Краснодарского края и Республики Крым.
Предыдущей ночью силы ПВО перехвачены и уничтожили 46 украинских БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
