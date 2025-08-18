ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника

https://crimea.ria.ru/20250818/pvo-unichtozhila-nad-krymom-i-drugimi-regionami-23-vrazheskikh-bespilotnika-1148798623.html
23 украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над Крымом и другими регионами России, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом утром в понедельник
2025-08-18T07:31
2025-08-18T07:31
2025-08-18T07:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над Крымом и другими регионами России, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, восемь дронов уничтожено над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, по два – над Черным морем, над территорией Белгородской и Ростовской областей и по одному – над Курской области, Воронежской областями, территорией Краснодарского края и Республики Крым.Предыдущей ночью силы ПВО перехвачены и уничтожили 46 украинских БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
