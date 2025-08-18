https://crimea.ria.ru/20250818/putin-pozdravil-so-180-letiem-russkoe-geograficheskoe-obschestvo-1148799309.html
Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T08:35
2025-08-18T08:35
2025-08-18T08:35
владимир путин (политик)
рго (русское географическое общество)
россия
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148799434_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_9df4dd270ec3536cb2d564e93070c868.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием, полное видеообращение опубликовано на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что Русское географическое общество – одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, история которого, достижения и великие имена которого "неразрывно, навечно связаны с судьбой Отечества".Он особенно отметил, что во многом благодаря уникальным исследованиям, а иногда и по-настоящему героическим экспедициям РГО "человечество обрело уникальные знания". В частности, о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике. А также получило ответы на важнейшие вопросы, связанные со сферой картографии, климата и мировой экономики.Он подчеркнул, что именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, а также всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных.Все вышеперечисленное "лишь часть колоссальных заслуг РГО", при этом в наши дни общество продолжает активную работу, в том числе открывает новые ее направления работы, и "многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами", подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250809/80-let-nazad-v-krymu-poyavilsya-filial-russkogo-geograficheskogo-obschestva-1148605250.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148799434_195:0:1742:1160_1920x0_80_0_0_0bfc8675408be12000e37d474e0f8110.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), рго (русское географическое общество), россия, новости, праздники и памятные даты
Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
Владимир Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием, полное видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что Русское географическое общество – одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, история которого, достижения и великие имена которого "неразрывно, навечно связаны с судьбой Отечества".
"Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства Российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен", – сказал президент.
Он особенно отметил, что во многом благодаря уникальным исследованиям, а иногда и по-настоящему героическим экспедициям РГО "человечество обрело уникальные знания". В частности, о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике. А также получило ответы на важнейшие вопросы, связанные со сферой картографии, климата и мировой экономики.
Он подчеркнул, что именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, а также всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных.
Все вышеперечисленное "лишь часть колоссальных заслуг РГО", при этом в наши дни общество продолжает активную работу, в том числе открывает новые ее направления работы, и "многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами", подчеркнул российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.