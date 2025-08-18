Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество

https://crimea.ria.ru/20250818/putin-pozdravil-so-180-letiem-russkoe-geograficheskoe-obschestvo-1148799309.html

Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием, полное видеообращение опубликовано на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что Русское географическое общество – одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, история которого, достижения и великие имена которого "неразрывно, навечно связаны с судьбой Отечества".Он особенно отметил, что во многом благодаря уникальным исследованиям, а иногда и по-настоящему героическим экспедициям РГО "человечество обрело уникальные знания". В частности, о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике. А также получило ответы на важнейшие вопросы, связанные со сферой картографии, климата и мировой экономики.Он подчеркнул, что именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, а также всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных.Все вышеперечисленное "лишь часть колоссальных заслуг РГО", при этом в наши дни общество продолжает активную работу, в том числе открывает новые ее направления работы, и "многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами", подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

