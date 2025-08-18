https://crimea.ria.ru/20250818/putin-obsudil-itogi-vstrechi-s-trampom-s-mezhdunarodnymi-liderami-1148810885.html

Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом

Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами ЮАР, Индии и Таджикистана, в ходе которых рассказал об итогах встречи с президентом США... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T15:27

2025-08-18T15:27

2025-08-18T15:33

россия

таджикистан

индия

сша

юар

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148789156_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_b75c8ec1cca6ca55d3076a02f4e575b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами ЮАР, Индии и Таджикистана, в ходе которых рассказал об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом.Стороны подтвердили обоюдный настрой на "дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства", а также взаимодействие двух стран на международных площадках.Также российский лидер позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже встречи.Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также обсуждалась встреча лидеров РФ и США.15 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с ТрампомТрамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФПутин и Лукашенко провели телефонный разговор

россия

таджикистан

индия

сша

юар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таджикистан, индия, сша, юар, внешняя политика