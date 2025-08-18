https://crimea.ria.ru/20250818/putin-obsudil-itogi-vstrechi-s-trampom-s-mezhdunarodnymi-liderami-1148810885.html
Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами ЮАР, Индии и Таджикистана, в ходе которых рассказал об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом.Стороны подтвердили обоюдный настрой на "дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства", а также взаимодействие двух стран на международных площадках.Также российский лидер позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже встречи.Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также обсуждалась встреча лидеров РФ и США.15 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с ТрампомТрамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФПутин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин обсудил итоги встречи с Трампом с лидерами ЮАР, Индии и Таджикистана
15:27 18.08.2025 (обновлено: 15:33 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами ЮАР, Индии и Таджикистана, в ходе которых рассказал об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"С президентом ЮАР Сирилом Рамафозой Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске. Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении Кремля.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на "дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства", а также взаимодействие двух стран на международных площадках.
Также российский лидер позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже встречи.
"Эмомали Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту Центральная Азия – Россия и заседанию Совета глав государств СНГ", - отметили в Кремле и добавили, что все эти мероприятия состоятся в октябре в Душанбе.
Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также обсуждалась встреча лидеров РФ и США.
"Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", - написал Моди в соцсети X.
15 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина
и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры
с Трампом конструктивными и полезными, перечислил
перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил
американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России
ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
