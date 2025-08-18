https://crimea.ria.ru/20250818/potok-ogromnyy-skolko-posetiteley-uvideli-otkrytiya-peschery-tavrida-1148809184.html

Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"

Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"

С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек.

2025-08-18

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Ларин, отметив, что по сравнению с прошлым годом отмечен рост почти в 20%.Ранее сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что в пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе.Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.В мае также стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиДревние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн летВозле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых

