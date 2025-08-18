Рейтинг@Mail.ru
Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научного... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T17:26
2025-08-18T17:26
пещера "таврида"
пещеры в крыму
крым
туризм в крыму
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Ларин, отметив, что по сравнению с прошлым годом отмечен рост почти в 20%.Ранее сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что в пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе.Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.В мае также стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.
пещера "таврида"
пещеры в крыму
крым
Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"

Пещеру "Таврида" в Крыму посетили около 30 тысяч человек с начала года

17:26 18.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Ларин, отметив, что по сравнению с прошлым годом отмечен рост почти в 20%.

"На сегодняшний день пещеру посетили около 30 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом чувствуется очень большой рост (интереса – ред.) и к Крыму, и к пещере "Таврида". Рост составляет порядка 15-20%. Поток людей идет огромный. Все хотят ознакомиться с большими открытиями, которые произошли здесь, в пещере "Таврида", – сказал Ларин.

Ранее сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что в пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе.
Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.
В мае также стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет
Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых
 
Пещера "Таврида"Пещеры в КрымуКрымТуризм в КрымуНовости Крыма
 
