Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
Пещеру "Таврида" в Крыму посетили около 30 тысяч человек с начала года
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С начала года пещеру "Таврида" в Белогорском районе Крыма посетили около 30 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Ларин, отметив, что по сравнению с прошлым годом отмечен рост почти в 20%.
"На сегодняшний день пещеру посетили около 30 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом чувствуется очень большой рост (интереса – ред.) и к Крыму, и к пещере "Таврида". Рост составляет порядка 15-20%. Поток людей идет огромный. Все хотят ознакомиться с большими открытиями, которые произошли здесь, в пещере "Таврида", – сказал Ларин.
Ранее сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что в пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе.
Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.
В мае также стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.
Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: