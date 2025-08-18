Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
В Крыму открыли полигон для твердых коммунальных отходов мощностью 600 тысяч тонн
© Российский экологический операторПолигон для размещения твердых коммунальных отходов в Белогорском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический оператор".
Согласно информации компании, его проектная мощность составляет 600 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечить потребности полуострова в размещении отходов. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,215 млрд рублей.
"Запуск полигона в Белогорском районе – один из ключевых этапов в создании комплексной системы обращения с отходами в Крыму. Благодаря этому объекту регион сможет достичь всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году. Это серьезный шаг для экологии и комфортной жизни жителей полуострова", – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Запуск нового полигона стал финальным этапом в создании инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование региональной системы управления отходами.
Крыму необходимо три экотехнопарка, чтобы покрыть всю потребность по сортировке и переработке отходов, в том числе в курортный сезон.
В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.
