Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма

Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T16:40

2025-08-18T16:40

2025-08-18T16:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический оператор".Согласно информации компании, его проектная мощность составляет 600 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечить потребности полуострова в размещении отходов. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,215 млрд рублей.Запуск нового полигона стал финальным этапом в создании инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование региональной системы управления отходами.Крыму необходимо три экотехнопарка, чтобы покрыть всю потребность по сортировке и переработке отходов, в том числе в курортный сезон.В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовКак Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеВ Крыму назвали главную "мусорную" проблему

