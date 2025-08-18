Рейтинг@Mail.ru
Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/poligon-na-600-tysyach-tonn-otkhodov-otkryli-v-belogorskom-rayone-kryma-1148814443.html
Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T16:40
2025-08-18T16:40
новости крыма
белогорский район
крым
вывоз тко
российский экологический оператор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148814330_251:0:1311:596_1920x0_80_0_0_2ba6dd9a69df9bb69d9cc439b665f687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический оператор".Согласно информации компании, его проектная мощность составляет 600 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечить потребности полуострова в размещении отходов. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,215 млрд рублей.Запуск нового полигона стал финальным этапом в создании инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование региональной системы управления отходами.Крыму необходимо три экотехнопарка, чтобы покрыть всю потребность по сортировке и переработке отходов, в том числе в курортный сезон.В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовКак Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеВ Крыму назвали главную "мусорную" проблему
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148814330_383:0:1178:596_1920x0_80_0_0_56996c0cc67edc855fac18bb9086d666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, белогорский район, крым, вывоз тко, российский экологический оператор
Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма

В Крыму открыли полигон для твердых коммунальных отходов мощностью 600 тысяч тонн

16:40 18.08.2025
 
© Российский экологический операторПолигон для размещения твердых коммунальных отходов в Белогорском районе
Полигон для размещения твердых коммунальных отходов в Белогорском районе
© Российский экологический оператор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов, сообщает компания "Российский экологический оператор".
Согласно информации компании, его проектная мощность составляет 600 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечить потребности полуострова в размещении отходов. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,215 млрд рублей.
"Запуск полигона в Белогорском районе – один из ключевых этапов в создании комплексной системы обращения с отходами в Крыму. Благодаря этому объекту регион сможет достичь всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году. Это серьезный шаг для экологии и комфортной жизни жителей полуострова", – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Запуск нового полигона стал финальным этапом в создании инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование региональной системы управления отходами.
Крыму необходимо три экотехнопарка, чтобы покрыть всю потребность по сортировке и переработке отходов, в том числе в курортный сезон.
В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнение
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
 
Новости КрымаБелогорский районКрымВывоз ТКОРоссийский экологический оператор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
16:40Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
16:21Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд
16:17Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
16:10В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
16:00В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
15:38Галерея искусств и театр на мысе Хрустальный – когда достроят объекты
15:27Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом
15:12До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
14:51Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
14:22Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
14:20В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
14:03Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
13:48Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
13:20Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
13:09Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
Лента новостейМолния