Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков.
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+23, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму до +32 и без осадков

00:01 18.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+23, днем +28...+30 градусов.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
