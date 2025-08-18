https://crimea.ria.ru/20250818/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1148777972.html

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+23, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

