https://crimea.ria.ru/20250818/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1148777972.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-18T00:01
2025-08-18T00:01
2025-08-17T15:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111126/02/1111260204_0:366:2990:2048_1920x0_80_0_0_eadd458107a990a12184b223b6c6a4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+23, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111126/02/1111260204_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2ad4589e87adac6061fdc2fdf47379d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму до +32 и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+23, днем +28...+30 градусов.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.