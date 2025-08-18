https://crimea.ria.ru/20250818/novye-regiony-rf-poluchat-15-mlrd-na-vozmescheniya-zatrat-na-elektroenergiyu--1148804098.html

Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию

Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию

Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T11:53

2025-08-18T11:53

2025-08-18T11:55

россия

новые регионы россии

правительство россии

михаил мишустин

электросети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_ee76e650bb425887483c49e8e09b16b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и предприятий в четырех новых субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.По словам Мишустина, благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса.В текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 млрд рублей.Как сообщалось, что свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детейКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зернаКрыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, электросети