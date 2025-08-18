Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
11:53 18.08.2025 (обновлено: 11:55 18.08.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и предприятий в четырех новых субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.
"Свыше 1,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
По словам Мишустина, благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса.
В текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 млрд рублей.
Как сообщалось, что свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни.
