Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и предприятий в четырех новых субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.По словам Мишустина, благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса.В текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 млрд рублей.Как сообщалось, что свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни.
Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию

Новые регионы получат 1,5 млрд на возмещение затрат на поставку электричества

11:53 18.08.2025 (обновлено: 11:55 18.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации направит свыше 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на компенсацию затрат на поставку электроэнергии для жителей и предприятий в четырех новых субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.
"Свыше 1,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
По словам Мишустина, благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса.
В текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 млрд рублей.
Как сообщалось, что свыше 2,3 млрд рублей дополнительно выделят в этом году на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни.
