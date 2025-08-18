Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
Армия России продолжает наносить поражение живой силе и технике врага на всех направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожено еще 1400 украинских военных, сообщает РИА Новости Крым, 18.08.2025
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
армия и флот
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить поражение живой силе и технике врага на всех направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожено еще 1400 украинских военных, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ослабили силы противника в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения ВСУ возле четырех населенных пунктов.На этом участке украинские формирования потеряли 175 боевиков, а также технику, вооружение и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.Кроме того, сожжены машина РСЗО "Град", семь станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разбили противника в районе девяти населенных пунктов на территории ДНР.Потери ВСУ составили 245 военнослужащих, а также склад горючего, четыре единицы техники и три орудия полевой артиллерии, включая британскую155-мм гаубицу FH-70.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и продавили оборону врага в ДНР и в Днепропетровской области.За сутки на этой линии фронта уничтожено свыше 415 боевиков Зеленского, танк, пять боевых бронемашин, в том числе и западного образца, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ разгромлены в Днепропетровской и Запорожской областях."Противник потерял 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив за сутки боев до 80 боевиков, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и радиолокационную станцию RADA, поставленную киевскому режиму израильской стороной и склад боеприпасов.Как сообщалось, российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к нимАрмия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области "Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта

Новости СВО: российские военные за сутки боев уничтожили еще 1400 боевиков Киева

13:20 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить поражение живой силе и технике врага на всех направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожено еще 1400 украинских военных, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" ослабили силы противника в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения ВСУ возле четырех населенных пунктов.
На этом участке украинские формирования потеряли 175 боевиков, а также технику, вооружение и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.
"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля Mastiff производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийскую установку", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, сожжены машина РСЗО "Град", семь станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разбили противника в районе девяти населенных пунктов на территории ДНР.
Потери ВСУ составили 245 военнослужащих, а также склад горючего, четыре единицы техники и три орудия полевой артиллерии, включая британскую155-мм гаубицу FH-70.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и продавили оборону врага в ДНР и в Днепропетровской области.
За сутки на этой линии фронта уничтожено свыше 415 боевиков Зеленского, танк, пять боевых бронемашин, в том числе и западного образца, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ разгромлены в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Противник потерял 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив за сутки боев до 80 боевиков, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и радиолокационную станцию RADA, поставленную киевскому режиму израильской стороной и склад боеприпасов.
Как сообщалось, российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
Армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФАрмия и флотНовости
 
