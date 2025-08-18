Рейтинг@Mail.ru
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в ответ на заявление по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, высказавших идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.Заявления об этом отдельных европейских стран, включая Британию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении, отметила дипломат.И подчеркнула, что такие высказывания лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, а делают все возможное для затягивания кровопролития.И призвала британские власти отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических высказываний и не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России

Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента НАТО – МИД России

20:14 18.08.2025 (обновлено: 20:20 18.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в ответ на заявление по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, высказавших идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.

"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", – заявила Захарова.

Заявления об этом отдельных европейских стран, включая Британию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении, отметила дипломат.
И подчеркнула, что такие высказывания лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, а делают все возможное для затягивания кровопролития.
"Своей политикой англичане попросту не оставляют Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем, по привычке надменно и самоуверенно продлевают страдания украинского народа", – сказала Захарова.
И призвала британские власти отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических высказываний и не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".
