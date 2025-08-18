https://crimea.ria.ru/20250818/moskva-ne-priemlet-na-ukraine-voinskogo-kontingenta-nato--mid-rossii-1148819349.html
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T20:14
2025-08-18T20:14
2025-08-18T20:20
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марина захарова
великобритания
россия
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в ответ на заявление по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, высказавших идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.Заявления об этом отдельных европейских стран, включая Британию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении, отметила дипломат.И подчеркнула, что такие высказывания лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, а делают все возможное для затягивания кровопролития.И призвала британские власти отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических высказываний и не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах КиеваЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампГермания финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
великобритания
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b0cdc70ce2bf6d2bc8cf19eac68c713a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, великобритания, россия, нато, украина
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
20:14 18.08.2025 (обновлено: 20:20 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в ответ на заявление по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, высказавших идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.
"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", – заявила Захарова.
Заявления об этом отдельных европейских стран, включая Британию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении, отметила дипломат.
И подчеркнула, что такие высказывания лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, а делают все возможное для затягивания кровопролития.
"Своей политикой англичане попросту не оставляют Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем, по привычке надменно и самоуверенно продлевают страдания украинского народа", – сказала Захарова.
И призвала британские власти отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических высказываний и не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: