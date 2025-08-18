https://crimea.ria.ru/20250818/moskva-ne-priemlet-na-ukraine-voinskogo-kontingenta-nato--mid-rossii-1148819349.html

Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России

Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России

Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T20:14

2025-08-18T20:14

2025-08-18T20:20

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

марина захарова

великобритания

россия

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в ответ на заявление по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, высказавших идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.Заявления об этом отдельных европейских стран, включая Британию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении, отметила дипломат.И подчеркнула, что такие высказывания лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, а делают все возможное для затягивания кровопролития.И призвала британские власти отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических высказываний и не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах КиеваЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампГермания финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"

великобритания

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, великобритания, россия, нато, украина