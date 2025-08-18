Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
Со вторника, 19 августа, новая корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 18.08.2025
солнце
земля
космос
магнитные бури
стихия
метеозависимость
новости
космос
Новости
солнце, земля, космос, магнитные бури, стихия, метеозависимость, новости
Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури 19 и 20 августа

21:52 18.08.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Со вторника, 19 августа, новая корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По информации ученых, дыра на поступающих изображениях Солнца наблюдается как темная структура размером около полумиллиона километров и занимает значительную часть видимого солнечного диска.

"Корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра, как ожидается, начнет расти уже со второй половины сегодняшнего дня и до завтра может увеличиться с текущих 300 до 800-900 км/с", – говорится в сообщении.

Во вторник воздействие корональной дыры на Землю достигнет максимума, поэтому геомагнитная обстановка будет нестабильной. Высока вероятность того, что магнитные бури будут бушевать и в течение среды, предупредили в Лаборатории.
Предыдущие магнитные бури наблюдались на Земле 8-9 августа, они так же были вызваны воздействием солнечных корональных дыр.
Солнце Земля космос Магнитные бури Стихия Метеозависимость Новости
 
