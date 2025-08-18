https://crimea.ria.ru/20250818/magnitnye-buri-obrushatsya-na-zemlyu-19-i-20-avgusta-1148804272.html

Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Со вторника, 19 августа, новая корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По информации ученых, дыра на поступающих изображениях Солнца наблюдается как темная структура размером около полумиллиона километров и занимает значительную часть видимого солнечного диска. Во вторник воздействие корональной дыры на Землю достигнет максимума, поэтому геомагнитная обстановка будет нестабильной. Высока вероятность того, что магнитные бури будут бушевать и в течение среды, предупредили в Лаборатории.Предыдущие магнитные бури наблюдались на Земле 8-9 августа, они так же были вызваны воздействием солнечных корональных дыр.амые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного телаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три раза

