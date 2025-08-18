Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани пробка из 1400 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник выстроилась большая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1403 транспортных средства. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 98 транспортных средств.
Согласно прогнозам, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
