Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани

Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани

2025-08-18T06:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник выстроилась большая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 98 транспортных средств.Согласно прогнозам, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

