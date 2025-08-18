Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250818/krymskiy-most-seychas-bolshaya-ochered-vystroilas-so-storony-tamani-1148798004.html
Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани
На Крымском мосту утром в понедельник выстроилась большая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T06:16
2025-08-18T06:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник выстроилась большая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 98 транспортных средств.Согласно прогнозам, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_271d6777bd7cf5aa6f3ac49f921d50f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани пробка из 1400 машин

06:16 18.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник выстроилась большая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1403 транспортных средства. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 98 транспортных средств.
Согласно прогнозам, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани
05:57Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
21:22Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
20:38В лагерях Крыма отдохнули и оздоровились 40 тысяч детей
20:08Музыка небесных сфер звучит в Ливадии
19:35Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова
19:07Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе
18:34Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
18:16С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины
17:48Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
17:17"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин
16:52Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели
16:19С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий
16:07Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
15:37Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили
15:07ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
Лента новостейМолния