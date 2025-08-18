Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250818/krymskiy-most-seychas----v-ocheredi-stoyat-pochti-tri-tysyachi-avto-1148808780.html
Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
По обеим сторонам Крымского моста очереди на проезд ожидают 2730 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T14:22
2025-08-18T14:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148808663_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_03c8db8e07f1126bbee576739f1b1d25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста очереди на проезд ожидают 2730 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в понедельник на Крымском мосту стояли около 1,5 тысячи машин со стороны Кубани и 347 со стороны Керчи. По состоянию на 10 часов утра общее число на досмотровых пунктах у транспортного перехода составляло уже 2015 машин.В очереди со стороны Керчи стоят 870 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто

На Крымском мосту в очереди стоят почти три тысячи авто по обеим сторонам

14:22 18.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста очереди на проезд ожидают 2730 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром в понедельник на Крымском мосту стояли около 1,5 тысячи машин со стороны Кубани и 347 со стороны Керчи. По состоянию на 10 часов утра общее число на досмотровых пунктах у транспортного перехода составляло уже 2015 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1860 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
В очереди со стороны Керчи стоят 870 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
