Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
2025-08-18T14:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста очереди на проезд ожидают 2730 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в понедельник на Крымском мосту стояли около 1,5 тысячи машин со стороны Кубани и 347 со стороны Керчи. По состоянию на 10 часов утра общее число на досмотровых пунктах у транспортного перехода составляло уже 2015 машин.В очереди со стороны Керчи стоят 870 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаТеракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
