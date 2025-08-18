https://crimea.ria.ru/20250818/krymskiy-most-ochered-so-storony-tamani-sokraschaetsya-1148813458.html

Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается

Время ожидания на Крымском мосту составляет около трех часов. С обеих сторон проезда ждут чуть более двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания на Крымском мосту составляет около трех часов. С обеих сторон проезда ждут чуть более двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее только со стороны Краснодарского края проезда ждали 1860 авто. На выезд из Крыма было 870 автомобилей.Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

