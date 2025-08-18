Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
Время ожидания на Крымском мосту составляет около трех часов. С обеих сторон проезда ждут чуть более двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания на Крымском мосту составляет около трех часов. С обеих сторон проезда ждут чуть более двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее только со стороны Краснодарского края проезда ждали 1860 авто. На выезд из Крыма было 870 автомобилей.Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается

16:17 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Время ожидания на Крымском мосту составляет около трех часов. С обеих сторон проезда ждут чуть более двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1025 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 960 машин", - говорится в сообщении.
Двумя часами ранее только со стороны Краснодарского края проезда ждали 1860 авто. На выезд из Крыма было 870 автомобилей.
Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.
