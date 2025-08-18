Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 18 августа
Какой сегодня праздник: 18 августа
Сегодня в России поздравляют географов. Также в этот день в разное время были открыты спутник Марса Фобос и химический элемент гелий, родились композитор Антонио Сальери, режиссер Роман Полански и "отец" современной косметики Макс Фактор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Сегодня в России поздравляют географов. Также в этот день в разное время были открыты спутник Марса Фобос и химический элемент гелий, родились композитор Антонио Сальери, режиссер Роман Полански и "отец" современной косметики Макс Фактор.Что празднуют в мире18 августа в России отмечают День географа. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. Решение о создании профессионального праздника президент России Владимир Путин принял совсем недавно – в 2019 году.В Пакистане – День посадки деревьев, в Таиланде – День науки, в Азербайджане – День пограничника.Еще 18 августа можно отметить День общего языка и День супружеских пар, День "Никогда не сдавайся", День мужских причесок и праздник Топора. Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия, Марии.Знаменательные событияВ 1782 году в Петербурге на Сенатской площади был открыт памятник Петру I – знаменитый "Медный всадник". На самом деле памятник сделан из бронзы, но название "медного" закрепилось за ним окончательно и бесповоротно после одноименной поэмы Александра Пушкина.В 1845 году высочайшим повелением императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Автором идеи считается русский мореплаватель и исследователь Арктики Федор Литке, который стремился "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли".В 1868 году французский ученый Пьер Жансен, исследуя внешнюю оболочку Солнца и протуберанцы во время солнечного затмения, обнаружил цветную линию, которая, как оказалось, не принадлежала ни одному из ранее известных химических элементов. Так был открыт новый элемент – гелий.В 1877 году американский астроном Асаф Холл, наблюдая Марс, открыл его второй, внутренний спутник, назвав его Фобосом. Шестью днями ранее им же был открыт первый спутник Марса, который ученый назвал Деймос. Оба названия – имена древнегреческих богов страха и ужаса.Кто родилсяВ 1750 году родился австрийский композитор итальянского происхождения Антонио Сальери. Прославился не только как сочинитель, но и как преподаватель музыки: среди его учеников – Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Лист и Франц Моцарт, сын Вольфганга Амадея Моцарта. Слухами о причастности к смерти последнего Сальери, увы, прославился ничуть не меньше, чем своими произведениями. Слухи оказались беспочвенными, но легенда укрепилась в массовом сознании и осталась пятном на репутации композитора.В 1872 году в польском городке Лодзи в семье рабочего родился Максимилиан Факторович. В 14 лет он перебрался в Москву и работал помощником гримера в Большом театре. После службы в армии открыл в Рязани магазин косметики, преимущественно собственного изготовления. Затем переехал в Петербург, там также работал в Оперном театре, где вскоре и прославился как талантливый гример. В 1904 году эмигрировал в США, где и создал компанию, назвав ее своим именем – "Макс Фактор".В 1921 году родилась знаменитая советская летчица Лидия Литвяк, самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны, Герой Советского Союза. За год боевых действий совершила 168 боевых вылетов, на ее счету 12 побед в воздушных боях. 1 августа 1943 года в боях на реке Миус, на рубеже, закрывавшем дорогу на Донбасс, совершила четыре боевых вылета. Из последнего не вернулась.В этот же год и день родилась участница обороны блокадного Ленинграда Галина Короткевич. Пережив блокаду, окончила Ленинградский театральный институт и стала одной из известных актрис театра и кино своего времени. На ее счету почти сто ролей в театре и восемь в кино.Еще в этот день родились французский металлург, изобретатель мартеновского процесса Пьер Мартен, знаменитый польско-французский режиссер Роман Полански, американский киноактер Патрик Суэйзи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 18 августа

Что празднуют в России и в мире 18 августа

00:00 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Сегодня в России поздравляют географов. Также в этот день в разное время были открыты спутник Марса Фобос и химический элемент гелий, родились композитор Антонио Сальери, режиссер Роман Полански и "отец" современной косметики Макс Фактор.

Что празднуют в мире

18 августа в России отмечают День географа. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. Решение о создании профессионального праздника президент России Владимир Путин принял совсем недавно – в 2019 году.
В Пакистане – День посадки деревьев, в Таиланде – День науки, в Азербайджане – День пограничника.
Еще 18 августа можно отметить День общего языка и День супружеских пар, День "Никогда не сдавайся", День мужских причесок и праздник Топора. Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия, Марии.

Знаменательные события

В 1782 году в Петербурге на Сенатской площади был открыт памятник Петру I – знаменитый "Медный всадник". На самом деле памятник сделан из бронзы, но название "медного" закрепилось за ним окончательно и бесповоротно после одноименной поэмы Александра Пушкина.
В 1845 году высочайшим повелением императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Автором идеи считается русский мореплаватель и исследователь Арктики Федор Литке, который стремился "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли".
В 1868 году французский ученый Пьер Жансен, исследуя внешнюю оболочку Солнца и протуберанцы во время солнечного затмения, обнаружил цветную линию, которая, как оказалось, не принадлежала ни одному из ранее известных химических элементов. Так был открыт новый элемент – гелий.
В 1877 году американский астроном Асаф Холл, наблюдая Марс, открыл его второй, внутренний спутник, назвав его Фобосом. Шестью днями ранее им же был открыт первый спутник Марса, который ученый назвал Деймос. Оба названия – имена древнегреческих богов страха и ужаса.

Кто родился

В 1750 году родился австрийский композитор итальянского происхождения Антонио Сальери. Прославился не только как сочинитель, но и как преподаватель музыки: среди его учеников – Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Лист и Франц Моцарт, сын Вольфганга Амадея Моцарта. Слухами о причастности к смерти последнего Сальери, увы, прославился ничуть не меньше, чем своими произведениями. Слухи оказались беспочвенными, но легенда укрепилась в массовом сознании и осталась пятном на репутации композитора.
В 1872 году в польском городке Лодзи в семье рабочего родился Максимилиан Факторович. В 14 лет он перебрался в Москву и работал помощником гримера в Большом театре. После службы в армии открыл в Рязани магазин косметики, преимущественно собственного изготовления. Затем переехал в Петербург, там также работал в Оперном театре, где вскоре и прославился как талантливый гример. В 1904 году эмигрировал в США, где и создал компанию, назвав ее своим именем – "Макс Фактор".
В 1921 году родилась знаменитая советская летчица Лидия Литвяк, самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны, Герой Советского Союза. За год боевых действий совершила 168 боевых вылетов, на ее счету 12 побед в воздушных боях. 1 августа 1943 года в боях на реке Миус, на рубеже, закрывавшем дорогу на Донбасс, совершила четыре боевых вылета. Из последнего не вернулась.
В этот же год и день родилась участница обороны блокадного Ленинграда Галина Короткевич. Пережив блокаду, окончила Ленинградский театральный институт и стала одной из известных актрис театра и кино своего времени. На ее счету почти сто ролей в театре и восемь в кино.
Еще в этот день родились французский металлург, изобретатель мартеновского процесса Пьер Мартен, знаменитый польско-французский режиссер Роман Полански, американский киноактер Патрик Суэйзи.
