https://crimea.ria.ru/20250818/do-23-uvelichilos-chislo-pogibshikh-na-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-1148810561.html

До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области

До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области - РИА Новости Крым, 18.08.2025

До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области

Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T15:12

2025-08-18T15:12

2025-08-18T15:12

рязанская область

происшествия

пожар

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810449_0:10:1206:688_1920x0_80_0_0_f80ee8e5bb7a34dc8e905d1f0068201a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Уточнялось, что число погибших увеличилось до 20 человек, еще 134 получили травмы.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)