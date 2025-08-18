Рейтинг@Mail.ru
До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области - РИА Новости Крым, 18.08.2025
До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
2025-08-18T15:12
2025-08-18T15:12
рязанская область
происшествия
пожар
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810449_0:10:1206:688_1920x0_80_0_0_f80ee8e5bb7a34dc8e905d1f0068201a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Уточнялось, что число погибших увеличилось до 20 человек, еще 134 получили травмы.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
рязанская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
рязанская область, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области

В Рязанской области число погибших при ЧП в цеху завода возросло до 23 человек

15:12 18.08.2025
 
© МЧС РоссииРазбор завалов в цеху завода в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области
Разбор завалов в цеху завода в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
"Спасатели извлекли двоих погибших, один из пострадавших скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек", - говорится в сообщении.
Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Уточнялось, что число погибших увеличилось до 20 человек, еще 134 получили травмы.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
