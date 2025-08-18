https://crimea.ria.ru/20250818/direktor-stroitelnoy-firmy-v-krymu-poydet-pod-sud-za-gibel-rabochego-1148803353.html

Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего

Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего

В Крыму завершено расследование уголовного дела о смерти рабочего при ремонте кровли филиала Российского государственного университета правосудия

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела о смерти рабочего при ремонте кровли филиала Российского государственного университета правосудия, обвинение предъявлено директору строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.Инцидент произошел 5 февраля 2025 года. Во время проведения ремонтных работ сорвался мужчина.Правоохранителями проведен необходимый комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Также выполнены необходимые экспертизы. Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд. Женщине инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть работника (ч. 2 ст. 216 УК РФ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

