Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

2025-08-18T09:08
2025-08-18T09:08
2025-08-18T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.На днях массовые отключения света произошли в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.
09:08 18.08.2025 (обновлено: 09:19 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городе Симферополь... Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сказано в сообщении.
Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.
На днях массовые отключения света произошли
в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.
