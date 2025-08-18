Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

https://crimea.ria.ru/20250818/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii--1148800113.html

В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.На днях массовые отключения света произошли в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону

