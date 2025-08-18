Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250818/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii--1148800113.html
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.На днях массовые отключения света произошли в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", симферополь, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

В Симферополе 14 улиц остались без света из-за аварии на сетях

09:08 18.08.2025 (обновлено: 09:19 18.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе десятки улиц и переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в городе Симферополь... Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сказано в сообщении.

Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.
На днях массовые отключения света произошли в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.
