Армия России уничтожила 100 украинских беспилотников большой дальности и "Паляница"
12:20 18.08.2025 (обновлено: 12:48 18.08.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, по складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, две ракеты HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ранее на Украине была ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России.
