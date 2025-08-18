https://crimea.ria.ru/20250818/armiya-rossii-unichtozhila-100-bespilotnikov-bolshoy-dalnosti-i-palyanitsa-1148804920.html

Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"

Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница" - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"

Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.Также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, по складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Кроме того, российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, две ракеты HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Ранее на Украине была ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

