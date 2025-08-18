Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/armiya-rossii-unichtozhila-100-bespilotnikov-bolshoy-dalnosti-i-palyanitsa-1148804920.html
Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"
Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"
Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T12:20
2025-08-18T12:48
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.Также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, по складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Кроме того, российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, две ракеты HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Ранее на Украине была ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97385541486bac12612d06dfc336a19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"

Армия России уничтожила 100 украинских беспилотников большой дальности и "Паляница"

12:20 18.08.2025 (обновлено: 12:48 18.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, по складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, две ракеты HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ранее на Украине была ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России уничтожила 100 беспилотников большой дальности и "Паляница"
12:15Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
11:53Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
11:38Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
11:2220 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
11:15Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего
10:50Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
10:45На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
10:33Крымский мост сейчас – в очереди стоять пять часов
10:24В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
10:16Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
10:10В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
09:30В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
09:17Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
09:13Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
09:08Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
08:52Взрывы прогремели в Одессе
08:35Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
08:19Как в Крыму предотвращают теракты
Лента новостейМолния