В лагерях Крыма отдохнули и оздоровились 40 тысяч детей

2025-08-17T20:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За три летних смены в загородных лагерях Крыма отдохнули около 40 тысяч детей из 86 субъектов Российской Федерации. Из них почти 20 тысяч – крымчане, в том числе дети участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.По его словам, это промежуточные данные, поскольку подводить итоги детской оздоровительной кампании в Крыму рано. Впереди еще полмесяца августа и четвертая смена. Кроме того, в сентябре, в том числе на каникулах, также планируется ряд мероприятий с отдыхом и оздоровлением, добавил он.Он подчеркнул, что в текущем году по инициативе главы республики Сергея Аксенова за счет бюджета было выделено 1800 путевок для детей из новых субъектов РФ, а также двух регионов России, пострадавших от агрессии Украины – Курской и Белгородской."Дети из этих субъектов у нас все лето отдыхали в Крыму, и сейчас в четвертую смену мы закончим полностью реализацию этих путевок", – заметил Донченко.По его словам, если в прошлом году Крым ставил перед собой задачу охватить всеми видами отдыха и оздоровления чуть более 180 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель вырос до 190 тысяч. Причем на сегодняшний день во всех лагерях и санаториях Крыма уже оздоровились свыше 160 тысяч детей из крымских семей.В их числе около 3800 детей-сирот, 4700 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, 1226 детей из малообеспеченных семей, более 30 тысяч детей из многодетных семей и 3367 детей из семей участников СВО, уточнил Донченко.Донченко отметил, что большинство детских лагерей расположено на западном побережье полуострова, в районе Евпатории, остальные – точечно: в Бахчисарае, Ленинском районе и на Южном берегу."Но, в принципе, сегодня этого количества достаточно для охвата того количества льготных категорий, которое есть на обеспечении. А в Республике Крым 21 льготная категория, и это один из самых больших списков среди субъектов Российской Федерации", – сказал Донченко.Тем не менее на следующий год количество загородных лагерей увеличится, пообещал замминистра."Сегодня у нас их работает 33. И я думаю, в следующем будет больше: мы провели определенную работу с теми лагерями, у кого не вышло запуститься по финансовым или другим сложностям, мы все эти проблемы нейтрализуем", – заверил Донченко.Также к будущему году будет улучшена инфраструктура ряда лагерей, в том числе для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, отметил он.Он подчеркнул, что детские лагеря в Крыму сегодня оснащаются всем необходимым современным оборудованием и обеспечиваются такой инфраструктурой, что ни в чем не уступают частным местам отдыха."Такого понятия, что, если ты едешь в государственный лагерь, значит, там все будет скромно, уже нет. Мы от этого отходим, наши государственные лагеря дают фору частным", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских оздоровительных лагерей работает в КрымуВласти Симферополя закупили 2250 путевок для отдыха детей-льготниковКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется

