В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами - РИА Новости Крым, 17.08.2025
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами - РИА Новости Крым, 17.08.2025
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
В Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T13:37
2025-08-17T13:36
сочи
новости
мвд по краснодарскому краю
госавтоинспекция кубани
туризм
горы
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.По предварительным данным, в поселке Красная Воля водитель УАЗ, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся на бок.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте.
сочи, новости, мвд по краснодарскому краю, госавтоинспекция кубани, туризм, горы, происшествия
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами

В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами – в больнице водитель и четыре женщины

13:37 17.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУАЗ с туристами
УАЗ с туристами - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
По предварительным данным, в поселке Красная Воля водитель УАЗ, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся на бок.
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 4 женщины-пассажира. Все с различными травмами доставлены в медучреждение", – уточнили в МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте.
