В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами - РИА Новости Крым, 17.08.2025
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
В Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции...
2025-08-17T13:37
2025-08-17T13:37
2025-08-17T13:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.По предварительным данным, в поселке Красная Воля водитель УАЗ, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся на бок.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеВ Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человекВ Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек
