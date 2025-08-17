Рейтинг@Mail.ru
Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
В селе Теплое Симферопольского района Крыма тушат пожар площадью семь гектаров, сообщают в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 17.08.2025
симферопольский район
новости крыма
крым
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В селе Теплое Симферопольского района Крыма тушат пожар площадью семь гектаров, сообщают в главке МЧС России по РК.Как отмечают в министерстве, существовала угроза распространения огня на земли лесного фонда, спасателям удалось этого не допустить. Ночью по кромке огня было выполнено окарауливание.Всего для ликвидации пожара привлечены 125 человек и 32 единицы техники, перечислили в МЧС.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Так, в Симферопольском районе полуострова в ночь с четверга на пятницу потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар произошел у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектара. 11 августа крупный ландшафтный пожар на площади 450 гектаров ликвидировали в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово потушили на 20 гектарах.
симферопольский район
крым
симферопольский район, новости крыма, крым, происшествия, пожар
Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах

Пожар на 7 гектарах тушат под Симферополем – огонь мог распространиться на земли лесфонда

09:43 17.08.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В селе Теплое Симферопольского района Крыма тушат пожар площадью семь гектаров, сообщают в главке МЧС России по РК.
Как отмечают в министерстве, существовала угроза распространения огня на земли лесного фонда, спасателям удалось этого не допустить. Ночью по кромке огня было выполнено окарауливание.

"Тушение осложняла труднодоступная скалистая местность. Огнеборцы использовали ранцевые огнетушители и хлопушки", – рассказали спасатели.

Всего для ликвидации пожара привлечены 125 человек и 32 единицы техники, перечислили в МЧС.
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Так, в Симферопольском районе полуострова в ночь с четверга на пятницу потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар произошел у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектара. 11 августа крупный ландшафтный пожар на площади 450 гектаров ликвидировали в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово потушили на 20 гектарах.
