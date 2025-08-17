Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250817/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyy-razgovor-1148789098.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T14:35
2025-08-17T14:45
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
россия
белоруссия
сша
встреча путина и трампа на аляске
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148789156_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_b75c8ec1cca6ca55d3076a02f4e575b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", – говорится в публикации.Как отмечает источник, президенты обсуждали состоявшиеся переговоры в Аляске. Кроме того, политики затронули вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.Ранее, 15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главноеПутин провел в Кремле совещание по итогам встречи на АляскеТрамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148789156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e366e2e5844ca4cfa8e9e8b57dd8f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, белоруссия, сша, встреча путина и трампа на аляске, сотрудничество
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин пообщался по телефону с Лукашенко

14:35 17.08.2025 (обновлено: 14:45 17.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", – говорится в публикации.
Как отмечает источник, президенты обсуждали состоявшиеся переговоры в Аляске. Кроме того, политики затронули вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.
Ранее, 15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
Путин провел в Кремле совещание по итогам встречи на Аляске
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Вчера, 19:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиРоссияБелоруссияСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели
16:19С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий
16:07Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
15:37Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили
15:07ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
14:35Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
14:10Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
13:37В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
13:04С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
12:43Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
12:09ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
11:47Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
11:08Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
10:42Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
10:30Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей
10:06Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров
09:43Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
09:16У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
08:57Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
08:28Крымский мост: очередь выросла в 3,5 раза за час
Лента новостейМолния