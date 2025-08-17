https://crimea.ria.ru/20250817/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyy-razgovor-1148789098.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T14:35
2025-08-17T14:35
2025-08-17T14:45
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
россия
белоруссия
сша
встреча путина и трампа на аляске
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148789156_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_b75c8ec1cca6ca55d3076a02f4e575b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", – говорится в публикации.Как отмечает источник, президенты обсуждали состоявшиеся переговоры в Аляске. Кроме того, политики затронули вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.Ранее, 15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главноеПутин провел в Кремле совещание по итогам встречи на АляскеТрамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148789156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e366e2e5844ca4cfa8e9e8b57dd8f2c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, россия, белоруссия, сша, встреча путина и трампа на аляске, сотрудничество
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин пообщался по телефону с Лукашенко
14:35 17.08.2025 (обновлено: 14:45 17.08.2025)